Real Madrid tem lista com volta de Casemiro

O Real Madrid visitará o RCDE Stadium em jogo que começa às 21h para Portugal e às 17h para o Brasil. O jogo contra o Espanyol colocará frente à frente o lanterna e o líder da competição.

O time da casa, depois de ter perdido para o Real Betis chega com apenas um desfalque: Didac Vilá. Já o Real Madrid, apesar dos desfalques de Mendy e Modric e dos lesionados Lucas, Nacho e Jovic, conta com boas peças para seguir no topo.

Após o treinamento deste sábado, o técnico Zinedine Zidane concedeu entrevista coletiva em que falou sobre o futuro de sua carreira, projetou a partida de 32ª rodada e comentou sobre nomes como Vinicius Jr, Ramos e Varane.

A LISTA DE RELACIONADOS DO REAL MADRID: