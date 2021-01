Reinier fica no Borussia Dortmund apesar de poucas oportunidades e interesse externo

A aventura de Reinier no Borussia Dortmund seguirá, pelo menos, até junho. Após um período de incertezas sobre o futuro, a Goal Espanha apurou que o brasileiro decidiu ficar no clube alemão mesmo recebendo poucas oportunidades. Emprestado por duas temporadas ao Aurinegro, o ex-Flamengo está "encostado" no elenco e alguns clubes demonstaram interesse em contar com o jovem de apenas 19 anos.

A intenção do brasileiro é se reunir com seu agente e com o clube para que sua situação no Signal Iduna Park melhore nos próximos meses. Reinier tem consciência que a adaptação a um novo clube com tantos talentos como o Dortmund não seria fácil nem instantânea mas não se rende e quer se manter na briga por mais oportunidades na equipe. Na temporada 2020/21, disputou apenas oito partidas, quatro delas na Bundesliga, e soma ao todo somente 136 minutos, ou seja: média de 17 minutos por jogo.

Ainda sobre a participação no time alemão, Reinier ainda não ganhou nenhuma chance como titular do time e sua atuação mais longa durou apenas 31 minutos, na derrota do Borussia Dortmund por 5 a 1 para o Stuttgart. Estatísticas que não correspondem com os 30 milhões de euros pagos pelo time merengue ao Flamengo há cerca de um ano para contratar o jovem. Os números também não correspondem ao próprio interesse do clube alemão em ter o jogador, que tentou sua contratação duas vezes antes de conseguir fechar o acordo.

Diante deste cenário de falta de oportunidades, alguns clubes demonstraram interesse em contar com o brasileiro, como o Real Valladolid. Há um otimismo que Edin Terzic, treinador do time aurinegro há pouco mais de um mês no cargo, utilize mais o atacante do que o demitido Lucien Favre. Por este motivo, Reinier retomou a confiança e motivação para reveter o quadro atual.

Tanto internamente quanto externamente, o Dortmund afirma que o jovem só não recebeu mais oportunidades pois ainda precisa melhorar a parte física e a questão do idioma. Reinier está se empenhando para aprender não só alemão como também inglês e está controlando mais o peso com alimentação diferenciada e musculação. Um único fator que preocupa o jovem é a falta de ritmo de jogo seja um empecilho para André Jardine convoca-lo para as Olimpíadas de Tóquio, em agosto.

Pelo lado do Real Madrid, a decisão do atacante será respeitada, independente de qual seja. Embora não gostem das poucas oportunidades (mesmo cenário de Kubo no Villarreal), o clube merengue já estava ciente que a evolução poderia ser lenta e também mantém um certo otimismo com novas chances para o jogador em 2021.