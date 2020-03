Reinier marca e beija o escudo do Real Madrid

Reinier, nova contratação do Real Madrid, já sabe qual é a sensação de balançar as redes com a camisa do clube. Fez seu primeiro gol pelo Castilla, time B do Real Madrid, e comemorou com beijando o escudo.

A equipe de Raúl González saiu na frente com bonito chute colocado do brasileiro, indefensável para Alberto, goleiro do Coruxo.

Reinier comemorou beijando o escudo madridista. Em seu terceiro jogo pela equipe, o meia de 18 anos já sabe o significado de marcar pelo Real.

Já nos acréscimos o jovem ex-Flamengo voltou a marcar e firmou o seu primeiro 'doblete' no futebol europeu.