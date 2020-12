Relembre a apresentação de Benzema no Santiago Bernabéu. DUGOUT

Karim Benzema foi apresentado como jogador do Real Madrid em 9 de julho de 2009. O francês conquistou 19 troféus em seu tempo no clube: quatro Liga dos Campeões, quatr Mundiais de Clube, três Supertaças Europeias, três títulos da LaLiga, duas Copas do Rei e três Supertaças da Espanha.