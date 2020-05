Robben pode voltar a jogar... no Botafogo

Nessa semana, o holandês Arjen Robben reconheceu em um podcast do Bayern de Munique que sente muita falta do futebol e que poderia voltar aos gramados em breve.

Coincidentemente, o vice-presidente do Botafogo, Ricardo Rotenberg revelou o interesse do clube no atacante, em uma entrevista ao "Canal do TF".

"Para mim, foi o melhor jogador da Copa de 2014. O Messi ganhou porque é o Messi e foi vice-campeão. Mas ele é meu ídolo, acho um grande jogador. Tem o risco porque está muito tempo parado. Sondei, ele soube e me respondeu. Ficou feliz com a procura do Botafogo'', comentou.

"Pedi ao Marcos Leite para ajudar a entrar contato com o Robben. Ele conseguiu o contato, falou com o empresário do Robben. Me ajudou nessa. Com o Obi Mikel, tratamos com outro cara. Mas o Robben foi com ele também. É muito difícil, está há muito tempo sem jogar e, se quiser, pode ganhar quatro vezes mais lá fora. Mas, ele sabe do Botafogo", revelou.

Robben resolveu aposentar as chuteiras em julho de 2019, quando vestia a camisa do Bayern de Munique, clube onde é um dos grandes ídolos.