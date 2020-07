Roma estreia sua nova camisa... vencendo de virada!

Para a temporada que vem, a Roma quis modernizar um pouco sua camiseta tradicional e a estreou no jogo deste domingo, contra a Fiorentina.

Durante a temporada 2020-21, a equipe da capital italiana terá listras no peito que vão do laranja ao amarelo.

A Roma conseguiu usar esta nova camisa com uma vitória contra a Fiorentina. A equipe de Paulo Fonseca marcou dois gols do pênalti para somar os três pontos e ficar em quinto na tabela do Campeonato Italiano.