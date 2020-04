"Ronaldinho é o melhor jogador com quem já joguei", diz Bojan Krkic

Bojan foi uma das grandes promessas de 'La Masia', o atacante viveu um grande momento no Barça, mas não conseguiu se firmar no time catalão.

Agora no Montreal Impact do Canadá, o jogador de 29 anos, escreveu um artigo para o diário 'Sport' falando sobre a genialdade de Ronaldinho Gaúcho, que foi vista bem de perto por ele.

"Posso dizer, sem medo de estar errado, que ele é o melhor jogador com quem já joguei. Sua magia, personalidade, segurança o diferenciavam dos outros. O Camp Nou se encheu de novo e até minha mãe, que não gostava de futebol, ia ao estádio só para vê-lo. O Barça voltou a ganhar e recuperou o orgulho graças a um futebolista único e irrepetível", escreveu.

"O corpo e a bola andavam a mil por hora, mas seu rosto ainda estava relaxado, calmo e sorridente. Ele tinha um domínio fascinante do seu corpo e da bola. Ronaldinho teve uma dose muito curta de felicidade, mas o suficiente para nos tirar do escuro. Alguns oportunistas podem ter esquecido o que era, mas não há justiça maior do que lembrar todas as noites de glória que ele nos deixou. Até o Bernabéu aplaudiu", concluiu.