"Ronaldinho nunca treinava na segunda-feira, ia à praia e voltava na terça-feira, um craque"

Patricio Rubio, 30, jogador do Everton Viña del Mar, coincidiu com Ronaldinho no México. O brasileiro jogou há mais de cinco anos no clube mexicano, sua penúltima aventura como profissional.

Em uma entrevista na 'Peloteros TV', Patricio Rubio lembrou como era Ronaldinho. O jogador de futebol chileno viveu uma boa amizade com a lenda do Barça, protagonista que vive tempos difíceis em prisão em Assunção, Paraguai.

"Sempre jogávamos às sextas-feiras como locais, no México, cada time tem sua programação local para todo o torneio. Bem, porque o 'negro' terminava o jogo, pegava um avião e ia para Cancun ou Playa del Carmen", disse Rubio. "Ele voltava às terças-feiras e nunca treinava às segundas-feiras. Ele era um craque", revelou.

O caráter relaxado e festivo logo interrompeu a carreira de Ronaldinho. Em Barcelona, ​​soaram suas festas e shows durante sua última etapa do Barça, bem como suas repetidas ausências nos treinamentos.

A propósito, Querétaro chegou à final do Clausura 2005, finalmente vencido por Santos Laguna, depois de vencer este 5-0 na ida e perder para os 'galos' por 3-0 na volta.