"Se Setién não ganhar a Champions, não deve continuar; Xavi é o substituto ideal"

O Barça perdeu no dia em que o Real Madrid conquistou o título da liga. Mas mais alarmante que o jogo e que o 1-2 foi a mensagem de Leo Messi depois do jogo. O capitão compartilhou seu medo de ser eliminado da Liga dos Campeões contra o Napoli, algo que Rivaldo compartilhou publicamente.

Segundo o embaixador da Betfair, "existe um perigo real de ser eliminado pelo Napoli. Como ex-jogador do FC Barcelona e fã do Blaugrana, estou preocupado com esse jogo e acho que a maioria das 'culés' compartilha esse sentimento. Com o Barcelona em apuros, com o espírito tocado, sem público e com os italianos jogados, acho que será muito complicado ", previu.

Além disso, ele não hesitou ao duvidar do desempenho de Quique Setién. "Agora, o grande problema que o Barcelona tem sobre a mesa é se deve haver uma mudança de técnico antes da Liga dos Campeões e, francamente, acho que é uma dor de cabeça para o presidente Bartomeu. Acho que o presidente deveria pensar nisso. Os fãs e a imprensa estão desencantados com o trabalho de Setién e sua maneira de jogar, e isso reforça a ideia de que é preciso mudar agora”, ele se abriu.

Na opinião de Rivaldo, a competição europeia pode ser sua guilhotina ou sua salvação: "Mais de uma pessoa verá este período entre a LaLiga e a Liga dos Campeões como uma janela para aproveitar, promover mudanças e mudar a equipe. Mas não é simples. Se Setien não ganhar a Liga dos Campeões, não acho que ele esteja em posição de continuar na próxima temporada. Só a conquista da Champions permitiria que os fãs recuperassem sua confiança nele".

E quem poderia devolver essa confiança ao time? O brasileiro foi bem claro. "Parece que Xavi seria o substituto ideal para um período de renovação e transição como esse, porque conhece o clube maravilhosamente e certamente administraria a categoria de base como poucos. É verdade que ele teve a oportunidade de aceitar o desafio antes da chegada de Setién, mas acreditava que não era a coisa certa a fazer. Agora ele certamente mudará seus critérios. Depende dele. Não sei se será neste verão ou mais tarde, mas cabe a ele decidir", afirmou.