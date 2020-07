Messi explode: "Se quisermos a Champions, temos que crescer e muito"

Quando Messi está na frente de um microfone, você deve prestar atenção. O capitão do Barcelona não é um jogador que gosta de exposição na mídia ou dos milhões de curtidas nas mídias sociais. Messi é a bandeira que se move quando sopra um vento forte.

A estrela argentina saiu várias vezes em cena numa temporada que passou de muito a pouco com a entrada do ano de 2020. Por conta da paralisação, Setién não conseguiu encontrar a chave e o jogo da equipe não agradou nada Messi, que há meses envia avisos e mais avisos de que é necessário melhorar. As mensagens não surtiram efeito e o Barcelona perdeu a LaLiga após um retorno sombrio e no qual, como Leo disse, o Barça ajudou o Real Madrid a conquistar o título.

Em outubro, ele apareceu após a vitória contra a Inter na Liga dos Campeões para admitir que o time estava passando por "um momento difícil" e aproveitou a oportunidade para falar sobre as longas viagens e os milhares de quilômetros que podem afetar o desempenho do time.

"Para a pré-temporada, estamos sobrecarregados, não estou buscando críticas, mas é uma realidade. Quando você viaja, não treina bem, voltamos e fomos embora, não trabalhamos bem e não temos base de treinamento, mas estamos crescendo", afirmou. .

Outra de suas intervenções destacadas foi quando Abidal disse que "muitos jogadores não estavam satisfeitos e nem trabalharam muito", declarações às quais o atacante respondeu através das redes sociais para defender a equipe e deixou claro que cada um é responsável por suas ações. Este é Messi, um jogador que gosta de ter tudo no lugar e faz autocrítica quando necessário.

Ao longo dos meses, Messi teve que colocar a cabeça em momentos específicos para tentar redirecionar a temporada, talvez demais para o seu gosto. A saída de Ernesto Valverde foi difícil e havia passado apenas um mês quando Leo já começava a dar avisos do que poderia acontecer, sempre com a Champions entre um dos seus maiores desejos.

"Se quisermos a Champions, temos que crescer e muito. No dia de hoje não é suficiente para nós como estamos", foram as palavras do capitão que estamparam as capas das revistas de Barcelona, ​​às quais Setién mais tarde se referiu a se posicionar contra seu jogador, a quem ele idolatra, e dizer que eles poderiam vencer perfeitamente a Liga dos Campeões.

Leo sabe muito bem onde está, a demanda e a necessidade de vencer que o Barcelona tem em todos os momentos, além de ser o pai de um esquadrão que gira em torno dele, por mais que se recuse a dizer que não tem voz nem voto nas decisões do clube. Nos esportes, Messi é o estandarte.

Por esse motivo, a estrela argentina não quer que o clube sofra de novo, ele se recusa a mostrar uma imagem como a que o time deu contra o Osasuna e retornou com essa mensagem forte e clara que percorre todas as entranhas do clube 'culé'.

"Não deveríamos ter perdido, este jogo reflete o nosso ano. É hora de fazer autocrítica", disse um Messi que já anunciava a tragédia meses atrás.

E ele acabou se lembrando de todas as suas palavras anteriores, como com a raiva interior de alguém que conhecia o final e nada foi feito para mudá-lo. "Eu já disse que não dava para a Liga dos Campeões e, no final, também não nos deu para a Liga", concluiu.

Messi sente mais do que qualquer outra pessoa a cada tropeço e quando ele fala, é preciso sentar para analisar, porque a voz dele se destaca no meio de cada tempestade (houve várias este ano) para tentar alcançar a calma. O Barça deve mudar muito se quiser dar o golpe que Messi deseja na Liga dos Campeões.