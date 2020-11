"Sei o que acontece com Messi dentro do Barça e não é fácil"

As tensões entre Griezmann e Messi podem ir mais longe depois das declarações mais do que polêmicas do tio do jogador francês, que deixou o craque argentino em maus lençóis na televisão francesa.

O canal 'M6' transmitiu esta quarta-feira o documentário 'Antoine Griezmann: itinerário de um campeão desenraizado', no qual Emmanuel Lopès falou sobre os primeiros meses do francês no Barcelona.

O seu objetivo era sempre Leo, a quem criticava pela sua forma de gerir o clube: “Estava convencido que ele (Griezmann) não ia ter sucesso nos primeiros seis meses, mas o que não esperava é que durasse um ano. Além disso, com Messi eu sei o que acontece no Barça e não é fácil", Emmanuel Lopès começou dizendo em trecho publicado por 'El Chiringuito de Jugones'.

Depois de se sentir confortável, o tio do 'Pequeno Príncipe' provocou a entidade: “Há coisas que nem sempre se podem dizer no Barça. Basicamente, os treinos são feitos para agradar a certas pessoas. É evidente que não há trabalho”.

Por este motivo, Lopès incentivou seu sobrinho a lutar. “Ele precisa trabalhar, embora algumas pessoas não precisem de muito esforço para ficar bem. Griezmann é o contrário, ele precisa de muito esforço para estar bem”, retrucou.

Certamente essas declarações não cairão bem em Messi ou no Barça. É colocar lenha na fogueira após as duras palavras de Éric Olhats, conselheiro e mentor de Antoine, que atacou o camisa 10 recentemente por considerá-lo responsável pelo fracasso do francês como jogador do Barça.