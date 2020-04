Seleção de Portugal doa metade de prêmio ao futebol amador

Os jogadores e toda a equipe técnica da Seleção Portuguesa decidiram doar metade do bônus que ganharam com a vaga para a próxima Eurocupa, totalizando pouco mais de um milhão de euros, para o futebol amador do país.

Conforme divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), este montante reforçará o fundo de 4,7 milhões de euros que havia sido garantido para as competições e clubes não profissionais do futebol português, que enfrentam dificuldades devido à pandemia da Covid-19.

"Nesse espírito de solidariedade entre o futebol profissional e o amador, decidimos, como equipe, desistir de parte de nosso bônus de classificação para o Euro 2020", afirmou o comunicado da FPF.

Na semana passada, a FPF tomou a decisão de dar por concluídos todos os campeonatos não profissionais de futebol em Portugal.