Sem Neymar e Di Maria, PSG tem retorno de Verratti contra o Barcelona na Champions

Menos de quatro anos após a lendária reviravolta, o Paris Saint-Germain enfrenta novamente o Barcelona, ​​no Camp Nou, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Um confronto que promete trazer de volta memórias que não agradam a torcida parisiense.

Mas desde a goleada sofrida por 6 a 1, também nas oitavas da UCL, o PSG não é mais a mesma equipe. Assim como os catalães, apesar de carregarem o mesmo grande jogador: Lionel Messi. E, se de um lado o Barça conta com o craque argentino, do outro o PSG tem Kylian Mbappé, bem o retorno de Marco Verratti, ausente na vitória sobre o Nice.

Verratti volta, mas Neymar e Di Maria fora

Se de um lado o técnico Pochettino poderá contar com o retorno de Verratti, do outro, a grande ausência é Neymar. O brasileiro se machucou durante a vitória sobre o Caen na Copa da França e ficará afastado dos gramados por quatro semanas.

Além do camisa 10, Angel Di Maria também está fora. Mas apesar das notáveis ausências, o técnico do PSG convocou um grupo de 22 jogadores para ir à Catalunha, onde busca alcançar um bom resultado no primeiro jogo das oitavas de final da UCL, que será disputado nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília).