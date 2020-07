Em declarações ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o atacante do Milan deixou clara a sua intenção para a próxima temporada. O craque sueco deseja participar de um time que dispute títulos de maior expressão.

"Jogo sempre para ganhar alguma coisa ou então fico em casa. Nasci para jogar futebol e ainda sou o melhor jogando futebol. Vamos ver o que irá acontecer no futuro do clube, mas se a situação for esta, então, para ser honesto, será muito difícil estar no Milan na próxima temporada. Não sou um jogador para a Liga Europa e o Milan não é um clube que pertença à Liga Europa", afirmou Ibrahimovic.

Aos 38 anos, o jogador faz parte da lista de jogadores com contratos válidos até o final da atual temporada. Por isso, poderá buscar outra equipe sem precisar ser negociado.

Nesta passagem pelo time milanês, Zlatan soma 13 jogos, seis gols e três assistências.