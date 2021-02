Sergi Roberto volta a uma lista com cinco desfalques

O Barcelona recebe o Athletic Bilbao em Camp Nou neste domingo em um confronto com gosto de vingança (confira as prováveis escalações aqui) para os catalães e com muita motivação para um Athletic que tem a chance de voltar a derrotar a equipe de Ronald Koeman.

O treinador holandês já deu a lista de convocados para o confronto, no qual se destaca o versátil Sergi Roberto. O jogador já se recuperou da lesão no reto femoral da perna esquerda e pode ter minutos novamente.

Sergi não joga há mais de dois meses, especificamente, desde o compromisso de 21 de novembro de 2020 contra o Atlético, dia em que sofreu o desconforto.

Também há cinco desfalques principais na lista. Piqué, Ansu Fati, Coutinho e Dest continuam lesionados, enquanto Busquets tem de enfrentar o jogo de penalizações por acumular cartões.

Portanto, Koeman completou a lista de convocados com Ilaix e Konrad, e Mingueza permanece.