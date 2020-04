VÍDEO: Sergio Ramos e Cannavaro, duas lendas da zaga

Ambos brilharam por clubes e seleções gigantes e conquistaram os troféus mais cobiçados. Sergio Ramos e Fabio Cannavaro não são da posição mais celebrada do futebol, mas adquiriram o maior respeito do mundo do futebol e o status de estrelas históricas.

Trazemos lances dos dois campeões mundiais que são o terror das zagas adversárias. Em tempos de bola parada, nada melhor que ver essas duas feras dando demonstrações do que é ser um zagueiro-craque.