Sergio Ramos iguala recorde de Casillas na Champions

O empate suado dessa terça-feira na Alemanha deu ao Real Madrid seu primeiro ponto na Champions League 2020-21, uma competição que poucos conhecem tanto quanto Sergio Ramos.

O capitão chegou a 16 participações, número maior que muitos times tradicionais do continente. Na história do clube com mais títulos europeus, apenas Casillas atingiu essa marca.

Com a partida contra o Borussia Mönchengladbach, Ramos superou Gento para assumir o recorde ao lado do ex-goleiro. A trajetória do zagueiro iniciou contra o Lyon, em setembro de 2005.

Ramos totaliza na Champions League quatro títulos, 125 jogos e 13 gols, alguns deles tão decisivos como os das finais do 10ª e da 11ª conquista do clube. Também tem 76 vitórias, o segundo melhor registo na história do Real Madrid, somente atrás de Casillas (90).