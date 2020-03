Serie A já acumula dívida de 2,5 milhões de euros

A pandemia causada pelo Covid-19 está deixando um cenário sem precedentes na maior parte do planeta. A situação econômica dos clubes será severamente afetada por esta crise.

A Itália é um dos países mais afetados pelo coronavírus e os times começaram a estimar a quantia que precisarão para superar essa situação delicada.

Como informa 'La Gazzeta dello Sport', a dívida das entidades da Série A agora chega a 2,5 milhões de euros, uma situação que pode levar os dirigentes ao limite.

O campeonato nacional está suspenso por tempo indeterminado, o que agravar ainda mais as perdas da equipe, sem saber até quando essa fase seguirá.

A reportagem do jornal italiano afirma que o Milan, com 145 milhões de euros, lidera a lista dos clubes mais afetados. Muito perto está a Juventus, com 140 milhões. E no terceiro degrau do pódio está a Roma, com uma dívida próxima a 120 milhões de euros.

Além disso, 'La Gazzeta dello Sport' destaca que o Atalanta é o único clube que não tem déficit no momento, graças à sua participação na Liga dos Campeões e ao seu bom trabalho financeiro.