Sevilla perde Vaclík: o goleiro sofreu uma entorse no joelho

O goleiro checo do Sevilla, Thomas Vaclík, sofreu uma entorse no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, de acordo com os exames feitos nesta terça-feira, depois de se lesionar no jogo contra o Eibar em Sánchez-Pizjuán.

Vaclík se lesionou no último minuto da partida contra o clube 'armero' e foi substituído no gol pelo argentino Lucas Ocampos, que foi o herói da vitória do Sevilla contra o Eibar por ser o autor do único gol e evitar que os Eibarreses empatassem nas etapas finais do jogo.

O goleiro tcheco, apesar do Sevilla ter relatado que está "aguardando evolução para os próximos jogos", quase certamente perderá o que resta da Liga e procurará estar pronto para aa oitavas da Liga Europa contra a Roma.