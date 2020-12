Cerimônia do The Best chega ao fim

Com a entrega do prêmio de melhor jogador a Lewandowski e os desejos de várias personalidades do mundo do futebol para 2021, a Fifa concluiu a cerimônia do The Best 2020!

Lewandowski é eleito o melhor jogador!

Robert Lewandowski, centroavante do Bayern de Munique, confirmou as expectativas e se impôs em votação sobre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, recebendo a nova edição do troféu que estava com o argentino.

O polonês completou o melhor ano de sua vida ganhando cinco títulos e sendo o artilheiro de Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League. Confira aqui os números e mais informações sobre a temporada do centroavante.

Chegou o momento do melhor jogador!

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Lionel Messi concorrem ao principal prêmio!

Lucy Bronze é a melhor jogadora!

Lucy Bronze, inglesa do Manchester City, recebeu o prêmio de melhor jogadora do mundo na temporada!

Hora de conhecermos a melhor jogadora!

Lucy Bronze, Pernille Harder e Wendie Renard são as três finalistas ao The Best, troféu anual entregue à melhor jogadora de futebol.

Paolo Rossi também recebe atenção especial

Falecido na semana passada, o italiano Paolo Rossi também tem momento de homenagem.

Homenagem a Maradona

A Fifa convidou personalidades argentinas e italianas do futebol para prestar homenagem a Diego Armando Maradona.

Esta é a seleção masculina!

A seleção masculina da temporada é composta por: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara, Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

Esta é a seleção feminina!

A seleção feminina é composta por: Endler, Bronze, Renard, Bright, Cascarino, Bonansea, Verônica Boquete, Megan Rapinoe, Harder, Miedema e Tobin Heath.

É a hora das seleções da temporada!

Saberemos em instantes as seleções masculina e feminina!

Marivaldo da Silva vence o Fifa Fan Award

O brasileiro, torcedor do Sport, venceu o prêmio por sua demonstração de amor ao clube com suas caminhadas quilomêtricas em dias de jogo.

É hora do prêmio Fair Play, que vai para o italiano Mattia Agnese

Jürgen Klopp recebe o The Best como melhor técnico!

O treinador do Liverpool recebe o prêmio pela segunda vez seguida. Na edição anterior, ele superou Mauricio Pochettino e Pep Guardiola.

Hora do melhor treinador do futebol masculino

Marcelo Bielsa (Leeds), Hansi Flick (Bayern de Munique) e Jürgen Klopp (Liverpool) disputam o troféu.

Sarina Wiegman recebe o The Best

Técnica dos Países Baixos, Sarina Wiegman vence o The Best.

Hora do melhor técnico do futebol feminino

Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal anunciará o vencedor entre: Jean-Luc Vasseur (campeão europeu com o Lyon), Sarina Wiegman (técnica dos Países Baixos) e Emma Hayes (campeã inglesa com o Chelsea).

Son recebe o Prêmio Puskas!

O golaço com a arrancada do atacante sul-coreano do Tottenham superou os gols de Suárez e Arrascaeta!

Depois do melhor goleiro, o Prêmio Púskas!

Qual será o gol mais bonito? Golaço de bicicleta de Arrascaeta concorre com gol de calcanhar de Luis Suárez e arrancada de Heung-min Son, do Tottenham.

Neuer é eleito o melhor goleiro do mundo!

Neuer, do Bayern de Munique, superou Alisson e Oblak para receber o troféu de melhor goleiro do mundo.

Hora do melhor goleiro do mundo!

Vamos com o prêmio de goleira!

Francesa Sarah Bouhaddi, do Lyon, é escolhida como a melhor goleira!

Brasil concorre no Puskás e no Fan Award

E em 2020, Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, pode levar a honraria com o belo gol de bicicleta anotado contra o Ceará, em agosto de 2019. A pintura está entre os três finalistas.

Marivaldo Francisco da Silva, torcedor do Sport de 48 anos, é finalista em prêmio que reconhece gestos de fãs do futebol ao redor do mundo; conheça a história do rubro-negro.

Ruud Gullit e Reshwin Chowdhury são os apresentadores da cerimônia, que conta também com presidente da Fifa, Giovanni Infantino.

Estes são os candidatos

Lewandowski deve sair com o prêmio de melhor jogador do mundo, enquanto Pernille Harder dispara como a favorita para vencer a honraria de melhor jogadora. Essas são as maiores apostas para os dois principais prêmios.

Como funciona a votação do The Best

A votação do The Best leva em consideração o desempenho no período entre 20 de julho de 2019 e 7 de outubro de 2020.

A lista inicial de indicados para cada categoria foi elaborada por um painel de especialistas em futebol. A partir daí, os finalistas e vencedores recebem votos de torcedores, jornalistas, técnicos e capitães nacionais.

Bem-vindos à cerimônia do The Best!

Vale lembrar que, desde 2015, a premiação da Fifa não é mais feita em conjunto com a revista France Football. Portanto, esta é a quinta edição.

Após um ano atípico para o futebol, com a 'France Football' cancelando a tradicional Bola de Ouro, devido à paralisação das competições pelo coronavírus, o prêmio da Fifa instantaneamente ganhou uma importância ainda maior.

Iniciará em instantes o evento da Fifa para definir os grandes nomes do futebol atual! A cerimônia virtual será realizada em Zurique, na Suíça.