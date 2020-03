Só Juventus, PSG e Bayern sonham com a Tríplice Coroa na Europa

Não é nada simples ganhar uma Champions League, uma liga nacional ou uma copa. Porém, mais complicado ainda é ganhar esses três títulos na mesma temporada. O nome dado a esse feito é Tríplice Coroa e, até agora, três equipes na Europa ainda estão na briga para conseguir a façanha.

Nesta temporada, apenas Juventus, PSG e Bayern de Munique podem conquistar os três títulos. É claro que apenas um desses clubes poderá ser campeão da Champions, assim, a competição acaba tendo um peso grande na busca pela Tríplice Coroa. Nesta terça-feira (03), o Liverpool foi derrotado por 2x0 pelo Chelsea e deu adeus a FA Cup. Consequentemente, não poderá mais conquistar o feito.

Na história, apenas o Celtic, da Escócia (1966/67), o Ajax (1971/72) e o PSV (1987/88), ambos da Holanda, o Manchester United (1998/99), da Inglaterra, o Barcelona (2008/09 e 2014/15), da Espanha, a Inter de Milão (2009/10), e o Bayern de Munique (2012/13), da Alemanha, foram capazes de realizar tal proeza.

É claro que existe apenas um campeão da Champions League a cada competição, o que faz com que exista apenas um clube capaz de conquistar a Tríplice Coroa a cada temporada. Isso faz com que o torneio europeu de clubes acabe tendo um peso um pouco maior na corrida pelos três troféus. Porém, muitas vezes, são as copas nacionais que impedem o campeão da Liga dos Campeões de realizar o feito.

Dos clubes que ainda estão brigando pela “orelhuda”, por exemplo, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Valencia, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Atalanta e Napoli já foram eliminados de suas respectivas copas.