"Sofremos, mas são três vitórias e um empate, o que mais posso querer?"

O Real Madrid ganhou, mas sofreu. E Zidane não negou, embora o francês quisesse destacar o lado positivo do jogo. Nessa mesma linha continuou Vinicius, que preferiu se destacar pelo gol do que pelo estrondoso fracasso.

“Ele marcou. O que vou pedir a ele? Ele tenta trabalhar, tenta melhorar sempre que pode. Hoje eu tenho que estar feliz. Não vou falar de fracasso, quero falar do positivo, do gol dele, que foi lindo", disse.

O francês não negou o sofrimento da sua equipe no segundo tempo: “Foi um jogo sofrido. Tivemos chances no segundo tempo para matar a partida, o jogo teria sido diferente. Sofremos muito porque eles também tiveram chances. Entramos muito bem no jogo".

"Conseguimos duas ou três vezes no segundo tempo. Queríamos continuar pressionando e eles saíram da nossa pressão. Temos que estar orgulhosos e felizes com o que os meninos fizeram. São três vitórias e um empate em três jogos, o que mais posso querer? Eu teria gostado de fazer o segundo gol antes, porque tivemos chances e se você marcar, muda o jogo", ele aprofundou sua análise.