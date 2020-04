Solskjaer e Guardiola disputarão Upamecano com unhas e dentes

Os clubes vasculham o mercado em busca de reforços para o verão. E, nessa busca, City e United colocam os olhos no mesmo jogador.

Dayot Upamecano, zagueiro do RB Leipzig, entrou na agenda das duas equipes de Manchester, ou pelo menos isso diz 'Sky Sports'.

Ambas as equipes querem fortalecer suas defesas. O United tem alguns problemas por trás e planeja resolvê-los neste verão. Upamecano seria uma das opções da lista. No City, por sua vez, eles estão procurando alguém para competir com Stones, Laporte e Otamendi, que já estava perto de sair no verão passado e poderia fazer as malas este ano.

E o que Upamecano diz sobre isso? Segundo o 'AS', o jogador ficaria encantado em deixar o RB Leipzig em busca de um ótimo projeto. De fato, e sempre de acordo com o que é publicado por esta fonte, ele estaria pressionando para sair. No RB Leipzig, eles já estão procurando um substituto, caso ele finalmente saia.

Primeiro Real Madrid... agora City e United. Upamecano tem cada vez mais pretendentes em seu caminho.