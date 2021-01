Solskjaer responde Klopp: "Não perco tempo com isso"

Jürgen Klopp protestou contra o uso do VAR após perder para o Southampton e criticou o Manchester United. Na opinião do técnico do Liverpool, os 'red devils' são favorecidos pela arbitragem. Algo que Ole Gunnar Solskjaer não concordou totalmente.

O treinador do United foi perguntado sobre o assunto numa coletiva de imprensa e lançou um rápido "Não perco tempo com isso". Mas é claro que não parou por aí. Solskjaer acusou Klopp de querer influenciar os árbitros com as suas reclamações.

"Frank (Lampard) falou sobre isso e não nos deram um pênalti que deveria ter sido marcado, então talvez seja uma forma de influenciar os árbitros", disse o técnico do Manchester United.

"Não sei, mas não me preocupo com isso. Quando os nossos jogadores sofrem uma falta na área, é um pênalti", concluiu Ole Gunnar Solskjaer na sua resposta a Jurgen Klopp.