Son volta do serviço militar na Coreia do Sul

Embora ele tenha sido dispensado do serviço militar de 21 meses ao vencer os Jogos Asiáticos, o atacante coreano do Tottenham Son teve que fazer um 'serviço militar expresso'.

O jogador, em contato permanente com o clube, viajou para a Coréia do Sul no final de março e aproveitou o intervalo das competições devido ao coronavírus para prestar este serviço ao seu país, que é obrigatório para todos os coreanos.

O atleta de 27 anos foi um dos cinco melhores do seu agrupamento no treinamento militar de três semanas

A previsão de voltar em maio foi confirmada. Segundo 'BBC', o jogador encerrou suas atividades compulsórias e já está de volta à Inglaterra.

O plano é retomar os treinos individuais a partir da próxima segunda-feira. Antes disso, terá de passar por testes da Covid-19 e não precisará ficar isolado caso dê negativo.