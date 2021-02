Sorrisos de Koeman após goleada revoltam o barcelonismo

O Barça já tem um pé fora da Champions após a goleada sofrida para o Paris Saint-Germain (1-4), em uma noite onde brilhou a estrela de Kylian Mbappé.

O francês teve uma atuação perfeita, marcou um 'hat-trick' e ofuscou Leo Messi. No duelo dos bancos, Pochettino deu um nó em Koeman, que não conseguiu fazer o seu time reagir.

Se a torcida já estava irritada durante os 90 minutos, a situação ficou ainda pior com o apito final e os sorrisos do treinador holandês.

As imagens de Ronald Koeman conversando e rindo com os jogadores do Paris ganhou as redes sociais e levaram o barcelonismo ao seguinte questionamento: do que ele estava rindo?