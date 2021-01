Soteldo escreve sua história em ano de homenagens com a 10

O Santos está na final da Copa Libertadores da América. Nessa quarta-feira (13), o Peixe bateu o Boca Juniors por 3 a 0, na Vila Belmiro e se garantiu no último jogo do certame contra o Palmeiras. O time da Baixada contou com uma grande atuação do venezuelano Yeferson Soteldo, que recentemente homenageou os dois maiores craques das duas equipes: Pelé e Maradona.

O jogo estava no começo quando Soteldo chutou uma bola dentro da área, que bateu na mão do defensor argentino e sobrou para Diego Pituca abrir o placar da histórica vitória santista sobre o complicado Boca Juniors. Já no segundo tempo, o venezuelano queria mais e marcou um golaço em um disparo forte, sem chances para Andrada.

Mesmo contra todos os prognósticos e até mesmo tendo que aguentar a xenofobia por ser venezuelano, Soteldo a cada dia se mostra maior do que todos imaginavam e julgavam.

Em outubro de 2020, Pelé completou 80 anos e o atacante teve a honra de usar a camisa 10 do Rei em jogo do Peixe. Àquela época, ele jogou com uma camisa especial que tinha uma coroa em cima do escudo em homenagem ao ex-atacante brasileiro.

Pouco tempo depois, ele interagiu com um meme que fazia uma montagem de uma foto de Pelé ao lado de Pepe, no Maracanã. No lugar do rosto de Pepe estava o rosto do venezuelano. Ele riu da brincadeira, mas confessou: "Me falta muito para chegar aí".

Em dezembro, com a morte de Maradona, Soteldo também pode homenagear o ex-jogador argentino. No jogo do Peixe contra o Sport, pelo Brasileirão, o atacante usou a camisa 10 com o nome de Maradona, marcou um gol e se disse honrado ao final da partida.

"É uma honra. Fiquei feliz com essa homenagem a um cara que fez muito pelo futebol. Seguirá no coração de todos. Joguei com a 10 do Pelé e agora pude fazer essa homenagem para Maradona. Quando o professor falou para eu entrar, queria um gol para homenagear o Maradona. E deu certo", declarou Soteldo à época.

Em 2021, Soteldo é o 10 do momento. O jogador da Venezuela faz mais uma boa temporada pelo Santos e teve participação direta na classificação santista para a decisão da Libertadores. Mesmo sem a grandeza de Pelé ou Maradona, o Santos pode confiar que a camisa 10 está sendo muito bem cuidada pelo pequeno atleta da Venezuela.