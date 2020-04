Sportv vai transmitir os jogos do Brasil na Copa de 1970

Com o futebol ainda paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus, o Sportv vai transmitir os jogos do Brasil na histórica campanha do tricampeonato mundial de 1970 no México.

A emissora do Grupo Globo chegou a um acordo com a Fifa pelos direitos televisivos da Copa daquele ano e vai exibir do dia 14 ao 19 de abril os jogos memoráveis daquele que é considerado um dos melhores times da história.

DATAS E HORÁRIOS DA REPRISE DO MUNDIAL DE 1970

As partidas do time canarinho serão exibidas dentro da chamada "faixa especial" da programação do Sportv, que reprisa jogos históricos enquanto a bola não volta a rolar no Brasil. A atração começa às 19h (horário de Brasília).

Fase Jogo Dia da reprise Horário Primeira fase Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia Terça-feira, 14 de abril 19h Primeira fase Brasil 1 x 0 Inglaterra Quarta-feira, 15 de abril 19h Primeira fase Brasil 3 x 2 Romênia Quinta-feira, 16 de abril 19h Quartas Brasil 4 x 2 Peru Sexta-feira, 17 de abril 19h Semis Brasil 3 x 1 Uruguai Sábado, 18 de abril 19h Final Brasil 4 x 1 Itália Domingo, 19 de abril 19h

Brasil x Tchecoslováquia

O Brasil iniciou a campanha rumo ao tri mundial em grande estilo, com uma goleada por 4 a 1 sobre a Tchecoslováquia no Estádio Jalisco.

Petras abriu o placar para a seleção europeia, mas Rivelino, Pelé e Jairzinho, duas vezes, garantiram o triunfo brasileiro. O jogo ainda ficaria marcado pelo "gol que Pelé não fez" do meio-campo.

Ficha técnica:

Placar: Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia

Data: 3 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Petras, aos 11min, e Rivelino, aos 24min do primeiro tempo. Pelé, aos 14, e Jairzinho, aos 26 e aos 38min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo, Clodoaldo, Gerson (Paulo César Caju), Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo.

Escalação da Tchecoslováquia: Viktor, Dobias, Migas, Hagara e Horvath, Kuna, Hrdlicka (Kvasnak), Frantisec Vesely (Bohumil Vesely), Petras, Adamec e Jokl. Treinador: Jozef Marko.

Brasil x Inglaterra

Um duelo histórico opôs a seleção canarinho e os então atuais campeões mundiais. Um gol de Jairzinho aos 14 minutos do segundo tempo garantiu o triunfo brasileiro.

O jogo também ficou marcado pela "defesa do século" do goleiro Gordon Banks após cabeçada de Pelé.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 1 x 0 Inglaterra

Data: 7 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Jairzinho, aos 14min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Everaldo, Clodoaldo, Paulo César Caju, Tostão (Roberto), Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo.

Escalação da Inglaterra: Banks, Cooper, Labone, Moore e Wright, Mullery, Ball, Charlton (Astle), Lee (Bell), Peters e Hurst. Treinador: Alf Ramsey.

Brasil x Romênia

Em jogo emocionante, a equipe de Zagallo venceu os romenos por 3 a 2 e assegurou a primeira colocação do Grupo 3 do Mundial, com seis pontos (à época vitória valia dois).



Pelé e Jairzinho colocaram o time canarinho em vantagem, mas Dumitrache descontou no primeiro tempo. Já na etapa final, Pelé fez mais um e Dembrovschi anotou para os romenos a seis minutos do fim, mas a reação parou por aí.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 3 x 2 Romênia

Data: 10 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Pelé, aos 19, Jairzinho, aos 22, e Dumitrache, aos 34min do primeiro tempo. Pelé, aos 22, e Dembrovschi, aos 39min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Felix, Carlos Alberto, Piazza, Brito e Fontana, Everaldo (Marco Antonio), Clodoaldo (Edu), Paulo César Caju, Tostão, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo.

Escalação da Romênia: Adamache (Raducanu), Satmareanu, Lupescu, Mocanu e Dinu, Dumitru, Nunweiller, Dembrovschi, Neagu, Dumitrache (Tataru) e Lucescu. Treinador: Angelo Niculescu.

Brasil x Peru

Depois de deixar pelo caminho a Argentina nas eliminatórias, os peruanos só perderam um jogo na primeira fase (para a Alemanha Ocidental) e foram páreo duro para a seleção brasileira nas quartas de final.

Rivelino e Tostão colocaram o time canarinho à frente no placar, enquanto Gallardo fez para o Peru no primeiro tempo. Tostão, de novo, ampliou a vantagem na etapa final, antes de o artilheiro Cubillas colocar a equipe alvirrubra novamente na partida, Jairzinho Furacão, porém, acabaria com as esperanças do rival.

Ficha técnica:

Placar: Brasil 4 x 2 Peru

Data: 14 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Rivelino, aos 11, Tostão, aos 15, e Gallardo, aos 28min do primeiro tempo. Tostão, aos 7, Cubillas, aos 25, e Jairzinho, aos 30min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Marco Antônio, Clodoaldo, Gérson (Paulo César Caju), Tostão, Rivelino, Jairzinho (Roberto) e Pelé. Treinador: Zagallo

Escalação do Peru: Rubinos, Campos, Fernández, Chumpitaz e Fuentes; Challe, Mifflin, Baylón (Sotil), León (Reyes), Cubillas e Gallardo. Treinador: Didi

Brasil x Uruguai

Vinte anos depois de decidirem o Mundial no Maracanã, os dois arquirrivais sul-americanos voltaram a se encontrar em uma partida decisiva.

Desta vez, felizmente, deu Brasil de virada. Cubilla abriu o placar para os uruguaios, mas Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino colocaram a equipe verde e amarela na grande decisão.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 3 x 1 Uruguai

Data: 17 de junho de 1970

Local: Estádio Jalisco, em Guadalajara (México)

Gols: Cubilla, aos 19, e Clodoaldo, aos 44min do primeiro tempo. Jairzinho, aos 31, e Rivelino, aos 44min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo

Escalação do Uruguai: Mazurkiewicz, Ubiña, Ancheta, Matosas e Mujica, Montero Castillo, Cortés ,Maneiro (Espárrago); Cubilla, Fontes e Morales. Treinador: Juan Hohberg

Brasil x Itália

Para muitos a maior atuação coletiva de um time de futebol. O time canarinho deslanchou no segundo tempo e garantiu o tri com a histórica goleada por 4 a 1 sobre os italianos, ficando com a taça Jules Rimet.

A reprise no Sportv é uma ótima chance para rever os gols de Pelé, de cabeça, Gerson, de canhota, Jairzinho, após ajeitada do Rei, e Carlos Alberto Torres, num petardo que concluiu uma das jogadas mais incríveis da história das Copas.

Ficha técnica:



Placar: Brasil 4 x 1 Itália

Data: 21 de junho de 1970

Local: Estádio Azteca, na Cidade do México (México)

Gols: Pelé, aos 18, e Boninsegna, aos 37min do primeiro tempo. Gerson, aos 21, Jairzinho, aos 26, e Carlos Alberto aos 41min do segundo tempo.

Escalação do Brasil: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé. Treinador: Zagallo

Escalação da Itália: Albertosi; Burgnich, Cera, Rosato e Facchetti, De Sisti, Bertini (Juliano), Mazzola, Domenghini, Boninsegna (Rivera) e Riva. Treinador: Ferruccio Valcareggi