Star Wars Day: quando o futebol se uniu à saga

"Que a força esteja com vocês". O dia 4 de maio é mundialmente conhecido por ser o Star Wars Day, porque há uma ligação entre a data de hoje e a frase tão famosa na história do cinema. Em inglês, 4 de maio é "May Fourth" e a frase é "May the force be with you". E para celebrar este dia, o portal Goal relembra momentos em que o futebol e a franquia se uniram.

Stromtroopers na Libertadores

Uma das cenas mais curiosas da última final da Libertadores aconteceu antes mesmo da bola rolar. Diversos Stromtroopers, guardas da Primeira Ordem, entraram em campo escoltando a taça que posteriormente seria erguida pelo Flamengo.

A aparição dos personagens fazia parte da campanha de divulgação do lançamento do filme mais recente da franquia: "Star Wars: A Ascensão Skywalker".

Camisa de time mexicana inspirada em Star Wars

O Tijuana inovou - e muito - em seu uniforme especial na temporada passada. Com o capacete dos Stromtroopers estampados na camisa, a nova vestimenta dos Xolos fazia parte da campanha de divulgação do time no México.

O time jogou com a camisa e os stromtroopers, inclusive, entraram em campo com os jogadore e tiraram fotos perfilados junto ao time.

Mestre Yoda na Hungria

Ainda no ano passado, após a divulgação do trailer do último filme, os fãs do Ferencváros, da Hungria, fizeram um mosaico inspirado no ilustre personagem Mestre Yoda. A festa da torcida ainda contou com a imagem da Estrela da Morte, um sagre de luz com sinalizadores e uma faixa com a frase: "A força está conosco".

E, pelo jeito, estava mesmo. O Ferencváros venceu o clássico contra o Újpest por 1 a 0.

Bandeirão de Star Wars na França

Os torcedores do Rennes fizeram um enorme bandeirão em 2017 com a imagem de Darth Vader, um dos grandes vilões da série. A frase "Star Roaz" faz referência ao estádio do clube, Roazhon Park. Até a Marcha Imperial, tema da Primeira Ordem, foi tocada.

Mas a festa da torcida fora de campo não conseguiu empolgar muito os jogadores do time, que perderam aquela partida por 4 a 1 para o PSG.

Duelo de Sabre de Luzes na MLS

Os intervalos de eventos esportivos nos EUA sempre são preenchidos com alguma atração para entreter os torcedores. E o DC United resolveu colocar um duelo de entre personagens de Star Wars no gramado de seu estádio.