"Sterling e De Bruyne jogariam no Real Madrid se quisessem"

Sterling e De Bruyne soaram como possíveis reforços para o Real Madrid. Sven-Goran Eriksson, ex-técnico da Inglaterra, entende completamente o porquê.

O treinador deu sua opinião sobre esse suposto interesse dos merengues em Sterling e De Bruyne. Ambos teriam sucesso na equipe merengue, mas Eriksson está confiante de que eles continuarão na Inglaterra.

"Sterling e De Bruyne jogarão no Real Madrid se os dois quiserem, mas eu ficaria decepcionado. Não sei, espero mesmo que eles fiquem na Inglaterra", disse ele ao 'Stats Perform News'.

E é que, para Eriksson, não há competição melhor do que o torneio inglês: "Quando você olha para o cenário atual e, por muitos anos, a Premier League é a melhor liga do mundo, não há dúvida: a mais popular, a melhor liga para assistir".

O City está trabalhando na renovação de ambos os jogadores. Eles querem mantê-los longe da LaLiga.

Finalmente, Eriksson acredita que Guardiola também continuará muitos anos à frente do City. "É importante, ele é um dos melhores. Perdê-lo antes do término do contrato seria ruim para o clube, para os jogadores, para os torcedores... Não transmitiria uma boa mensagem. Espero que eles o mantenham até que seu contrato termine pelo menos", concluiu.