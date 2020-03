Stones é a prioridade de Arteta para a defesa

O defensor do Manchester City, John Stones, pode se tornar um jogador do Arsenal no futuro. 'Teamtalk' apontou para o crescente interesse do próprio Mikel Arteta em um jogador de futebol que nesta campanha perdeu o protagonismo com Pep Guardiola.

Stones jogou esta campanha apenas 1.251 minutos em 19 jogos. No entanto, ele foi titular em apenas 13 deles. Os números contrastam com os de jogadores como Otamendi ou Walker, que ultrapassam os 2.000 minutos.

Apesar de ter disputado os 90 minutos nos dois últimos jogos dos 'skyblues', na FA Cup e final da Copa da Liga, seu último jogo como titular tinha sido no dia 18 de janeiro, quando o clube empatou contra o Crystal Palace. Vale lembrar também os inúmeros problemas físicos que o jogador sofreu nos últimos meses.

O jogador ficou no 'quase' último compromiso da liga, contra o Leicester, quando foi relacionado mas não entrou em campo, e nas 'semis' de EFL Cup contra o Manchester United entrou quando já tinha terminado o tempo regulamentar. No derby ele também não jogou.