"Suárez é muito bom, seremos muito felizes"

O atacante português do Atlético de Madrid, João Félix, autor de um gol e uma assistência na vitória sobre o Granada (6-1), garantiu que a chegada do uruguaio Luis Suárez é "muito boa para a equipe e para o clube" e que os rojiblancos estão felizes com seu novo companheiro de equipe.

"Quanto melhores jogadores tivermos, melhor para nós, então trabalhamos uns para os outros e estamos todos melhorando muito mais. A vinda de Luis Suárez é muito boa para a equipe, para o clube, com certeza seremos felizes", disse João ao 'Movistar LaLiga 'após a partida na Wanda Metropolitano.

O português ficou feliz com o resultado depois de um grande jogo e disse que a sua grande exibição, com o gol do 3-0, a assistência no 2-0 para o argentino Ángel Correa, e provocando um pênalti que Saúl Ñíguez acabou perdendo, é porque ele continua trabalhando como fazia na temporada anterior.

“Estou trabalhando como no ano passado, estou fazendo as coisas que tenho que fazer e estou aproveitando ao máximo, que só então fico feliz em jogar. Eu sou o mesmo, as coisas estão indo bem. Estamos jogando muito bem, e vamos continuar assim", disse ele.

O Atlético fez uma apresentação muito boa em sua estreia na LaLiga Santander, batendo o que até agora era o líder, um Granada que veio invicto. “Vamos jogo a jogo, sem pensar muito à frente, agora Granada, depois Huesca”, definiu João Félix.