Supercopa da Espanha: Real Madrid-Athletic e Barcelona-Real Sociedad

A Real Federação Espanhola de Futebol realizou nesta quinta-feira o sorteio que definiu os duelos da Supercopa da Espanha 2021. Os confrontos ocorrerão em jogo único feito em campo neutro.

A competição reúne os dois melhores colocados na última edição do Campeonato Espanhol (Real Madrid e Barcelona) com os finalistas da última Copa do Rei (Athletic Bilbao e Real Sociedad).

Real Sociedad e Barcelona se enfrentarão na primeira semifinal, em 13 de janeiro de 2021, no estádio Nuevo Arcángel, em Córdoba.

A segunda semifinal ocorrerá entre Real Madrid e Athletic Bilbao, que terão jogo realizado um dia depois, em 14 de janeiro, em La Rosaleda, estádio do Málaga.

Os vencedores de ambas as semifinais serão os finalistas da grande decisão, no dia 17 de janeiro, também marcada para a região da Andaluzia, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

Duelos da Supercopa da Espanha

13 de janeiro: Real Sociedad-Barcelona (Nuevo Arcángel, Córdoba)

14 de janeiro: Real Madrid-Athletic (La Rosaleda, Málaga)

17 de janeiro: final (Estádio de La Cartuja, Sevilha)

O atual campeão é o Real Madrid, que derrotou o Atlético de Madrid na Arábia Saudita, na primeira edição com esse formato de quatro times.