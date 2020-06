Surpresa em Valdebebas: Jovic voltou ao gramado!

Ainda falta um pouco ver Luka Jovic totalmente recuperado. Ele tem uma fratura no calcanhar direito, e essa lesão leva tempo para ser reparada.

Mas, por enquanto, Jovic está de volta ao gramado. O sérvio foi visto no verde, uma notícia positiva para o atacante que, desde o retorno de seu país após o confinamento, não havia deixado a academia.

Jovic, que recentemente ganhou as manchetes por fazer um churrasco com uma tala na perna, quer deixar sua lesão para trás e se concentrar no futebol.

Além de Jovic, o resto da equipe treinava normalmente. Aqueles que começaram contra o Valencia tiveram uma sessão de recuperação.

Nacho, Isco e Lucas Vázquez, os três lesionados, treinaram à margem, cada um fazendo exercícios específicos para tentar estar a 100% o mais rápido possível.

O próximo rival do Real Madrid será a Real Sociedad. A equipe 'txuri-urdin' será enfrentada em San Sebastián no domingo, às 22h (horário local). Sábado será a última sessão em Valdebebas antes de seguir para as terras bascas.