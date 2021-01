Talles Magno exalta confiança dada por Luxemburgo: "entrei mais alegre"

O Vasco venceu o Botafogo no clássico carioca da rodada e respira fora da zona de rebaixamento. Talles Magno, um dos destaques da partida, falou sobre a volta de Luxemburgo ao time cruzmaltino.

"Não tenho o que falar do Vanderlei. Ele que me subiu, sempre me ajudou em todos os momentos. Nos fáceis e difíceis. Ele tem me animado a reencontrar o futebol que sempre jogo. Tenho que agradecer a ele por cada esporro e bronca", disse o atacante após a partida.

"Desde quando subi, o Vanderlei sempre cobra o melhor, ele sabe que meu melhor é tentar driblar e tentar as melhores coisas em campo. Estou voltando com toda confiança que ele me deu para tentar as coisas que ele me pede", completou.

