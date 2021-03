Também de cabeça, Benzema deixa tudo igual

A bola parada é cada vez mais importante no futebol moderno. O Elche saiu na frente no estádio Alfredo di Stéfano com um gol de cabeça de Dani Calvo após cobrança de escanteio. Também de cabeça, Benzema deixou tudo igual.

Após uma cobrança curtinha de escanteio, Modric recebeu, levantou a cabeça e jogou na área em busca do seu camisa '9'.

Karim Benzema subiu mais alto que Lucas Boyé e testou firme na direção do gol defendido por Edgar Badía, que nada pôde fazer.