Técnico da Itália explica Chiellini no banco: "eu estava sem óculos"

Itália e Bósnia estrearam com empate na Liga das Nações. A partida desta sexta-feira marcou a volta das seleções após a pandemia e também foi um retorno para Giorgio Chiellini, convocado após um longo ano em que foi prejudicado por lesões.

O experiente jogador da Juventus ficou de fora do time titular montado por Roberto Mancini, treinador que, após o jogo, explicou o erro inusitado que deixou o zagueiro no banco de reservas.

"Foi culpa minha. Mostraram a escalação e eu estava sem meus óculos. Simplesmente disse que estava correta e não me dei conta de que Acerbi estava no lugar de Chiellini", justificou o técnico.

"De qualquer forma, o plano era que cada um jogasse uma partida como titular. Eu perguntei se Giorgio queria jogar contra a Bósnia ou contra a Holanda e ele me disse que hoje, mas teremos que mudar isso", acrescentou.

Mancini destacou que poderia ser um erro pior. "Não é como se tivéssemos escalado um zagueiro no lugar de um goleiro. Não é uma falha grave, mas é uma falha", concluiu.

Com o resultado, Itália e Bósnia ficaram com um ponto cada no Grupo 1, que tem a Holanda na liderança após vencer a Polônia por 1 a 0 em jogo realizado simultaneamente. Na próxima segunda-feira, a Bósnia visita a Polônia e a Holanda recebe a Itália.