Itália e Bósnia estreiam com empate na Liga das Nações

Vinda de campanha invicta nas eliminatórias para a Eurocopa 2021, a Itália estreou na Liga das Nações recebendo a Bósnia em confronto do Grupo 1. Para testar as peças disponíveis, o técnico Roberto Mancini deixou alguns dos principais jogadores na reserva, como Ciro Immobile.

Os visitantes chegaram ao estádio Artemio Franchi, da Fiorentina, sem favoritismo e sem Pjanic, um dos seus principais jogadores, que foi transferido recentemente da Juventus para o Barcelona. Os bósnios tiveram tiveram trabalho para conter as tentativas dos donos da casa ao longo dos primeiros 45 minutos.

No primeiro tempo, o duelo teve poucas chances claras para os dois lados. Os italianos conseguiram mais posse de bola e finalizações, que partiram principalmente de Barella, Belotti, Insigne e Chiesa.

Visca teve a única tentativa mais perigosa contra o gol dos anfitriões. Mesmo não criando boas chances, a Bósnia teve muito mérito por conseguir se proteger das chegadas da Itália e evitar grandes riscos.

Após o intervalo, os times foram mais criativos e construíram melhores oportunidades. Antes do placar ser aberto, cada seleção acertou uma bola na trave. Hodzic quase marcou para os bósnios um minuto antes de Insigne responder com cabeçada na trave.

Os visitantes conseguiram balançar as redes aos 58 minutos. Em cobrança de escanteio, a bola ficou no bate-rebate, desviou em Sunjic e sobrou para Edin Dzeko empurrar para dentro.

O empate saiu dez minutos depois do gol bósnio e teve origem em cruzamento rasteiro de Insigne pela direita. O camisa 10 encontrou Stefano Sensi, que se jogou para finalizar de carrinho e contou com desvio no meio do caminho para superar o goleiro Sehic.

Os minutos finais foram equilibrados, com a Itália dominando a posse de bola, criando situações insuficientes para virar e dando espaço para Dzeko incomodar Donnarumma e os zagueiros da 'Azzurra'.

Com o resultado, Itália e Bósnia ficam com um ponto cada no Grupo 1, que tem a Holanda na liderança após vencer a Polônia por 1 a 0 em jogo realizado simultaneamente. Na próxima segunda-feira, a Bósnia visita a Polônia e a Holanda recebe a Itália.