O Goiás visitou o Fluminense nesse domingo e perdeu por 3 a 0 no Maracanã. Com o resultado, o Esmeraldino acumula 29 pontos e ocupa a 18ª posição da tabela.

Após a partida, Glauber Ramos projetou a dura reta final do Brasileirão. Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico, que projetou o jogo da próxima quarta-feira, quando recebe o Atlético Mineiro pela 34ª rodada.