Ter Stegen pega pênalti, juiz manda repetir e Atlético consegue empatar o jogo!

O Barcelona ficou à frente no placar contra o Atlético de Madrid aos 11 minutos. No entanto, quatro minutos depois Carrasco driblou Arturo Vidal e levou o chileno a tocá-lo por baixo na área. Uma ótima oportunidade para reagir rapidamente.

Também para Diego Costa, que havia feito um gol contra, se redimir. No entanto, foi o segundo erro consecutivo para o hispano-brasileiro, que teve a cobrança parada por Ter Stegen em seu chute à esquerda do gol do alemão.

Rakitic havia pegado a sobra do pênalti e chutado para escanteio. No entanto, na sala do VOR, avisaram Hernández Hernández que o goleiro do Barcelona estava com os dois pés à frente da linha do gol. Então o lance precisou ser repetido.

Houve uma mudança de responsabilidade, desta vez Saúl foi encarregada de cobrar a penalidade máxima. O jogador de Alicante manteve a direção de gol escolhida por Diego Costa, mas desta vez Ter Stegen escolheu o outro lado e não conseguiu evitar o empate da equipe Cholo Simeone aos 18 minutos.

A jogada, apesar do VAR ter deixado claro que o goleiro alemão estava violando o que dizem os regulamentos, causou muita indignação em vários jogadores do Barça, que cercaram o árbitro. De fato, Gerard Piqué foi punido com cartão amarelo por protestar.