Ter Stegen, uma possível presença contra o Dínamo de Kiev

Neste início de temporada, Neto está no comando do gol do Barcelona. O brasileiro, que veio do Valencia no ano passado em troca de Jasper Cillessen, nunca recebeu o destaque que tem até agora na equipe 'culé'.

Porém, o goleiro de 31 anos sabe que se Marc-André Ter Stegen se recuperar e receber alta (esta segunda-feira já treinou com o grupo), voltará a ocupar a função secundária que ocupava desde sua chegada. O que é lógico se você levar em conta que o goleiro alemão é um dos melhores do mundo.

Com Neto no gol catalão, a equipe já disputou até ao momento um total de oito jogos, seis na LaLiga e dois na Liga dos Campeões, e sofreu um total de sete golos, o que dá 0,86 gols por jogo.

Ter Stegen fez seu último jogo Barça em 14 de agosto, quando o time comandado por Setién na época sofreu impressionantes oito gols contra o Bayern de Munique. Se não contarmos esse confronto (por motivos óbvios), nos últimos oito duelos do goleiro alemão como titular ele sofreu o mesmo número de gols do que de duelos disputados, de forma que a média do brasileiro seria menor - e melhor - nesse mesmo intervalo.

No entanto, se fizermos uma contagem global de suas carreiras, o resultado muda. O alemão jogou um total de 435 jogos como profissional e sofreu nada mais e nada menos que 413 gols, dando a Marc uma média excelente de 0,95 gols por jogo. Por outro lado, o brasileiro jogou bem menos partidas (260), mas recebeu mais (271), que chega a 1,04 de gols sofridos por jogo.

Apesar das estatísticas, Neto provou neste momento ser um goleiro muito valioso para um gol de alto nível e o suficiente para ser o segundo do Barça. Por isso, se o seu companheiro de equipe se lesionar novamente, os torcedores 'culés' deverão ficar tranquilos.

Ter Stegen voltou para ficar se não for impedido por uma nova lesão ou uma recaída. O goleiro de 28 anos é um dos melhores jogadores do time e seus companheiros sabem disso. Ele veio para a equipe em 2014 para disputar a titularidade com Claudio Bravo e apenas jogou a Liga dos Campeões e a Copa (ganhou os dois títulos), mas na temporada 2015/16, ele assumiu a posição de titular no campeonato espanhol e desde então o Barça teve uma verdadeira fortaleza embaixo das três traves.