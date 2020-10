Teve Mbappé, teve Cristiano... só não teve gol

De um lado, a campeã do mundo e do outro, a atual campeã da Eurocopa.

A França entrou em campo com um sentimento, pelo menos velado, de revanche para cima de Portugal após perder a Euro de 2016 em casa. Velado porque, com o título de campeã do Mundo, uma Eurocopa pode parecer coisa pequena.

As duas equipes entraram em campo bastante ofensiva: De um lado, Griezmann, Giroud e Mbappé. Do outro, João Félix, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Não era fácil dizer quem ganharia, apenas era fácil dizer que seria um jogaço.

Desde o começo, as duas equipes apresentaram um alto ritmo, com as equipes disputando cada bola e um número grande de faltas no meio-campo. A primeira chance perigosa chegou apenas aos 11 minutos, pelo lado de Portugal: Bruno Fernandes fez uma bela cavadinha para Bernardo Silva, que tentou chegar de voadora e por pouco não alcança.

A França responeu com uma boa jogada: Rabiot cruzou na área, Pogba cabeceou e a bola sobrou para Mbappé tentar desviar para o gol, mas estava impedido.

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes tentaram balançar a rede, mas suas tentativas da intermediária acabavam desviadas pelas sólidas defesas. Destaque para Kimpembe, que fez uma partida mais do que impecável.

A equipe da casa usou bastante a chegada por meio de tabelinha com Mbappé e Griezmann, mas as devoluções saíam forte demais ou eram interceptadas.

Na segunda metade, as duas equipes mantiveram o alto ritmo e as chances de gol voltaram a acontecer nos dois lados: Mbappé recebeu toque curto de Hernández na área, tirou de Danilo e chutou quase sem ângulo, mas Rui Patrício conseguiu tirar a bola. Do lado dos visitantes, um longo cruzamento foi feito para Cristiano, que estava sozinho na área, chegou na bola de carrinho, mas pegou mal e a bola quase saiu pela lateral.

Para não dizer que não houve gol, até que houve... mas foi anulado. Pepe apareceu na área para cabecear de peixinho para o fundo do gol, mas o jogador estava impedido no momento da cobrança.

A última chance de gol foi talvez, a melhor de CR7 no jogo: Trincão chegou na intermediária, tocou no lado para CR7 e ele soltou uma bomba... que desviou na zaga e fez Lloris se esticar no canto para garantir o 0 a 0 no placar.

Um duelo de gigantes onde a balança não saiu do meio.