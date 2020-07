'The Athletic': United esquece de Sancho e pensa em Dembélé

O Manchester United atravessava um grande momento quando chegou o coronavírus e o campeonato foi paralisado, com a retomada da competição os números ficaram ainda melhores. Sonhando com coisas maiores na próxima temporada, o clube inglês pretende fazer uma grande contratação.

De acordo com o jornal 'The Athletic', esse nome seria Jadon Sancho, atacante do Borussia Dortmund, mas diante das dificuldades que essa operação enfrenta, os 'diabos vermelhos' pensam em um plano B.

Essa segunda opção seria Ousmane Dembélé, do Barcelona. O atacante francês poderia deixar o clube catalão por volta dos 60 milhões de euros, metade do valor exigido pelo Dortmund para liberar Sancho.

A grande questão é o histórico de lesões de Dembélé com apenas 23 anos. Com a camisa 'culé' são 74 jogos, 19 gols e uma longa lista de lesões.