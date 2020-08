No último dia 12/08, o Corinthians visitou o Atlético-MG e acabou perdendo por 3 a 2 depois de começar na frente com um gol de Jô já aos 12 minutos.

O técnico do Corinthians falou em entrevista que você confere no vídeo acima, falando que as equipes que começaram a se preparar antes teriam entrado em campo com vantagem técnica.

O próximo jogo do Timão é contra o Grêmio, no dia 15/08 pela terceira rodada do Brasileirão.