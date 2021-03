Tite aprova amadurecimento de Neymar como jogador: "Ampliou seu arsenal"

Alvo de muitas críticas por seu comportamento, Neymar foi elogiado por Tite. Sem comentar sobre o extracampo, o treinador da seleção brasileira falou que seu camisa 10 (e por vezes capitão) "aumentou seu arsenal" desde sua mudança do Barcelona para o PSG.

"Neymar amadureceu muito", disse Tite ao site da Fifa. "Antes, quando ele estava no Barcelona e eu nos meus primeiros dia à frente da seleção, ele era um jogador que ficava aberto na ponta, que marcava gols, tinha velocidade, driblava e fazia jogadas individuais".

"Agora, ele expandiu a área onde joga e, além de se tornar mais artilheiro, ele cria jogada para os outros. Ele agora é o que chamamos de 'arco e flecha' - ele pode tanto criar as jogadas quanto finaliza-las. Ele aumentou seu arsenal", completou.

Somando os números desde a chegada de Tite na seleção, Neymar é o vice-artilheiro da equipe com 18 gols, atrás apenas de Gabirel Jesus, que tem um tento a mais.

Tratando de lesão na coxa, o camisa 10 do PSG corre contra o tempo para estar em campo no dia 10 de março, quando a equipe parisiense enfrenta o Barcelona, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A recuperação ou não da lesão também pode influenciar na convocação de Tite, prevista para o dia próximo dia 5 (sexta-feira). No dia 26, o Brasil enfrenta a Colômbia, fora de casa, e a Argentina, em Recife, no dia 30.

As restrições de viagens também podem influenciar a próxima convocação da seleção brasileira. Luana e Formiga, atletas do time feminino do PSG, foram impedidas de se juntar à seleção brasileira que disputou o SheBelieves Cup, em Orlando (EUA).