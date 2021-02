Toda a dor de Neymar: "Um dos jogos que eu mais queria jogar"

O Paris Saint-Germain visita o Barcelona no Camp Nou, nessa terça-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. Sem Neymar.

O brasileiro deixou o duelo contra o Caen pela Copa da França e os exames apontaram uma lesão muscular de grau II nos adutores.

O camisa '10' do Paris usou as redes sociais para lamentar a sua ausência. "Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar", escreveu o astro no Twitter com um emoji chorando.

Rapidamente, o clube respondeu e enviou uma mensagem de ânimo ao craque: "O futebol sempre te dá a revanche. Vamos Ney!", escreveu.