Cristiano Ronaldo encerrou a temporada 2019-20 com 37 gols em 46 jogos com a Juventus, nove gols a mais do que na rodada anterior. Ele foi titular em todas as partidas que disputou e ainda somou seis assistências.

Relembre no vídeo todos os gols marcados pelo craque português pela Velha Senhora na temporada que está acabando.