Tottenham multa Reguilón, Lamela e Lo Celso por festa de virada de ano

Além da resposta pública, já foi comunicada a sanção para Reguilón, Lamela e Lo Celso após passar o Réveillon em uma casa sem respeitar as medidas de proteção contra o coronavírus.

O 'The Athletic' publicou nesta terça-feira que, além da reprimenda pública, o Tottenham decidiu impor uma multa financeira aos três jogadores por sua atuação.

Foi no final da semana passada que esses jogadores, junto com Manu Lanzini (West Ham), decidiram se reunir em uma casa com mais familiares e amigos até chegar ao número de 15 pessoas, violando as restrições de uma cidade muito assolada pela doença como Londres.

De fato, nesta segunda-feira foi decidido aplicar um confinamento total na Inglaterra como o vivido na Espanha em março de 2020. Diante disso, o Tottenham manifestou seu repúdio em um comunicado condenando o ocorrido.

"Estamos tremendamente decepcionados e condenamos veementemente essas imagens. Nós regularmente lembramos nossos jogadores e treinadores dos protocolos mais recentes, bem como sua responsabilidade e obrigação de dar o exemplo", escreveu o clube.

José Mourinho também criticou o encontro de fim de ano e manifestou sobretudo a sua "decepção" com Reguilón, a quem lhe deu um leitão para jantar na passagem de ano porque lhe tinha dito que ficaria sozinho. “Já viram que não”, acrescentou o português resignado.

Por enquanto, a mídia citada indica que não se espera mais punição do que essa multa econômica. A nível eesportivo não deve afetá-los e se espera que Reguilón possa jogar contra o Brentford. Não é esse o caso de Lo Celso e Lamela, afetados por conta de lesões.