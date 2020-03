Três jogadores que viraram avôs quando ainda jogavam

Arnor Gudjohnsen

O pai do famoso Eidur Gudjohnsen, ex-Barça e Chelsea, foi avô ainda jogando. Aposentou-se em 2001, aos 40 anos, e seu neto nasceu muito antes, aos 37 anos.

Raí Souza de Oliveira

O irmão de Sócrates foi campeão mundial no Brasil em 1994 e jogou em alto nível na Europa pelo PSG. Depois de ter seu filho com apenas 17 anos, virou avô com 33 anos, quando ainda jogava pelo São Paulo.

Simon Royce

Um goleiro com uma longa história no futebol inglês, foi avô aos 38 anos, enquanto jogava no modesto Gillingham, embora já tivesse passado pela Premier League.