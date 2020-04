UEFA nega data limite para fim da Champions League

A UEFA negou, em nota, que tenha colocado uma data para a conclusão da atual edição da Champions League.

No último sábado, declarações atribuídas ao presidente da entidade europeia, Aleksander Ceferin, para o canal alemão ZDF, deram a entender que 3 de agosto seria o limite. Contudo, a UEFA esclareceu neste domingo (05), que ainda não resolveu a situação.

As conversas seguem acontecendo com as ligas e os clubes da Europa, mas a intenção da UEFA é de que todas as definições aconteçam dentro de campo.

“Foi noticiado que o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, disse à ZDF, na Alemanha, que a Champions League deveria acabar no dia 3 de agosto. Isto não é verdade. O presidente foi muito claro em não colocar datas específicas para o final da temporada”, diz o início da nota, que encerra da seguinte maneira.

“É de suma importância que até mesmo um evento disruptivo como esta pandemia não nos previna de decidir nossas competições dentro de campo, em concordância com as regras e que todos os títulos esportivos sejam entregues baseados em resultados”.